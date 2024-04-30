«Традиционный лидер». Дугин порассуждал о Путине в интервью Такеру Карлсону | 360°

Общество 30 апреля 2024, 07:43 «Традиционный лидер». Дугин порассуждал о Путине в интервью Такеру Карлсону Философ Дугин в интервью Карлсону назвал Путина традиционным лидером Alexey Belkin/Business Online / Global Look Press

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Президент России Владимир Путин восстанавливает в стране традиционные ценности и именно этот факт не могут принять США. Об этом заявил философ Александр Дугин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Путин — это традиционный лидер. Когда он пришел к власти, он с самого начала стал выводить нашу страну из-под глобального влияния, противодействовать глобальной прогрессивной повестке», — напомнил философ.

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Глава государства успешно восстанавливает «традиционные ценности, государственный суверенитет, традиционную семью» и не разделяет взглядов западных стран, подчеркнул собеседник Карлсона. Из-за того, что Владимир Путин стал «противодействовать глобальной прогрессивной повестке», Соединенные Штаты начали рассматривать Россию как врага, считает Дугин. Он пояснил, что под такой повесткой подразумевает переход к новому либерализму, когда большинство подчиняется западным меньшинствам.

Такер Карлсон взял интервью у российского философа в Москве. Журналист подписал его фразой о том, что правительство Украины виновно в убийстве дочери Дугина Дарьи.