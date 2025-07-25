Товары для взрослых могут начать продавать по биометрии в России

Эксперимент по продаже товаров с возрастными ограничениями в интернете с применением биометрической верификации проведут в России. Об этом сообщили «Ведомости» .

Проект экспериментального режима подготовят сотрудники Минцифры, Минпромторга, Минэкономразвития, Минфина, Роспотребнадзора, Росалкогольтабакконтроля и Центра биометрических технологий.

В первую очередь биометрию внедрят при покупке в интернете энергетических напитков, пиротехники и других товаров с ограничением по возрасту. В будущем эксперимент могут расширить на продажу алкоголя и табака.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли России Роман Чекушов заявил, что введение биометрии для проверки возраста покупателя при продаже алкоголя, позволило бы избежать реализацию товаров тем лицам, которые не имеют права на покупки.