В Минпромторге поддержали идею продажи алкоголя по биометрии

В России могут ввести биометрию при продаже алкоголя, чтобы проверять возраст покупателя. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Роман Чекушов на полях выставки «Иннопром. Центральная Азия».

«Биометрия вполне может являться альтернативным способом идентификации покупателей», — сказал он.

По словам Чекушова, это позволило бы избежать продажи товаров тем лицам, которые не имеют права на покупки, например, в силу возраста. Кроме того, такое нововведение стало бы показателем развития технологий.

Идею применять биометрию при продажах спиртных напитков анонсировал глава Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий. По его словам, сервис запустят уже до конца 2025 года.

Ранее стало известно, что энергетики на маркетплейсах и в автоматах могут также начать продавать по биометрии.