Товарный знак «Третье сентября» зарегистрировали в России на имя композитора и автора песен Игоря Николаева. Правовая охрана знака действует до 3 сентября 2032 года, сообщил ТАСС .

Регистрация распространяется на несколько классов Международной классификации товаров и услуг. В частности, правообладатель может использовать знак для организации и проведения концертов, размещения рекламы, оказания гостиничных и ресторанных услуг, а также в других сферах.

Название связано с одноимённой композицией, музыку к которой написал Игорь Крутой, а текст — Игорь Николаев. Песню исполнил Михаил Шуфутинский.

Широкую популярность композиция получила в 2010-х годах. Пользователи Сети превратили строки «переверну календарь» и «горят костры рябин» в популярные шутки и мемы, благодаря чему название песни стало устойчиво ассоциироваться с 3 сентября.