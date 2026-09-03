Минобороны сопроводило видео с истребителем мемной песней Шуфутинского

«3 сентября. Красивое», — подписали ролик.

На кадрах — видеоряд из облаков, снятых из кабины пилота истребителя. Цифра «3» в подписи — из смайлов в виде осенних кленовых листьев.

Более 10 лет россияне ежегодно в третий день осени шутили про «3 сентября». Тренд задал певец Михаил Шуфутинский своей песней. В Сети появлялись все новые мемы с цитатами из песни. Однако спустя 15 лет Шуфутинов день пошел на спад — в этом году про традицию придумывать мемы о 3 сентября почти не вспоминают.