Немецкая компания Krombacher зарегистрировала товарные знаки в России

Одна из ведущих немецких пивоваренных компаний Krombacher зарегистрировала два товарных знака в России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Роспатента.

Из документов ведомства следует, что Krombacher подала соответствующие заявки в феврале 2025 года, заявителем выступило предприятие «Кромбахер Брауэрай Бернхард Шадеберг ГмбХ & Ко.КГ».

В марте 2026 года Роспатент одобрил регистрацию. Под товарными знаками компании разрешили продавать в России алкогольные напитки, продукты питания, а также предоставлять услуги временного жилья и баров.

Ранее стало известно, что американская корпорация PepsiCo зарегистрировала в России пять торговых марок для реализации энергетиков.