Всероссийский детский центр «Орленок» отметил свое 65-летие торжественной линейкой. С приветствием к участникам обратился директор центра Александр Джеус. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Поздравления также прозвучали от представителей Минпросвещения, Движения Первых и зарубежных партнёров. На площади подняли флаг России и пронесли флаги девяти стран. В честь юбилея прошли встречи с детьми, концерт, гашение открытки и праздничный салют.

Ранее Путин назвал скромными зарплаты белгородских учителей. Он также прокомментировал слова Гладкова о том, что учителя в регионе в среднем получают 58 тысяч рублей в месяц.