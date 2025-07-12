Торжественная линейка открыла празднование 65-летия «Орленка»

Всероссийский детский центр «Орленок» отметил свое 65-летие торжественной линейкой. С приветствием к участникам обратился директор центра Александр Джеус. Об этом сообщило РИА «Новости».
Поздравления также прозвучали от представителей Минпросвещения, Движения Первых и зарубежных партнёров. На площади подняли флаг России и пронесли флаги девяти стран. В честь юбилея прошли встречи с детьми, концерт, гашение открытки и праздничный салют.
Ранее Путин назвал скромными зарплаты белгородских учителей. Он также прокомментировал слова Гладкова о том, что учителя в регионе в среднем получают 58 тысяч рублей в месяц.
«Очень жалко». Панайотов лишился золотого браслета с бриллиантами на «Славянском базаре»
Девушка на иномарке протаранила детский сад в Санкт-Петербурге
Подростки избили двух детей с аутизмом в Уфе
Экстремальная жара в Москве побила рекорд 122-летней давности
Плановую профилактику трех котельных проведут в Можайском округе
Лавров и Ким Чен Ын посмеялись над своей вредной привычкой
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте