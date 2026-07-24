Стадион «Арена Химки» примет юбилейный матч

На «Арене Химки» состоится 600‑й матч с момента открытия стадиона в 2008 году. В рамках четвертьфинала Кубка России по футболу среди женщин на поле сойдутся ЦСКА и «Рязань‑ВДВ».

За годы работы «Арена Химки» стала площадкой для событий самого разного масштаба: на ее поле звучали свистки матчей РПЛ и турниров УЕФА, кипели страсти игр сборных, Первой и Второй лиг, активно развивался женский футбол. Стадион не раз становился домом для ведущих столичных клубов.

В нынешнем сезоне «Арена Химки» принимает матчи ФК «Родина», «Торпедо Москва», «Спартак» (Кострома), а также ЖФК ЦСКА и его молодежного состава.

«600-й матч — это не просто цифра, а целая эпоха. Здесь играли легенды, проходили матчи высокого уровня. Юбилейный матч — отличный повод собраться на трибунах, поддержать команды и еще раз убедиться, что футбол объединяет», — отметил лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев.

Матч начнется 24 июля в 17:00 по адресу: улица Кирова, владение 24.