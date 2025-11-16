Топ стран для зимовки назвали в России

Более 61% россиян хотели бы провести зиму в теплых странах. Среди зарубежных направлений особенно популярны Турция, ОАЭ, Таиланд и Вьетнам. Эти направления выбрали 52% опрошенных. Данные исследования группы «Мантера» привело РИА «Новости» .

Внутри России лидируют Большой Сочи и Сириус. По данным аналитиков, интерес к зимовке в теплых местах растет: этой осенью количество обращений о временном переезде в Сочи увеличилось на 12% по сравнению с прошлым годом, а за два года — на 34%.

Для семей с детьми выбор места определяется инфраструктурой и удобствами. Исследователи отмечают, что 57% респондентов ищут развитую инфраструктуру и просторные апартаменты с отельным сервисом, а 50% ценят возможность проводить время на свежем воздухе. Участниками опроса стали 3,5 тысячи человек.

Ранее турэксперт Барзыкин назвал Иорданию интересным и перспективным направлением. По его словам, лучшее время для посещения страны — весна и осень.