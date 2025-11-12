Турэксперт Барзыкин назвал Иорданию интересным и перспективным направлением

Первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал Иорданию, которая отменяет визы для россиян с 13 декабря, интересным и перспективным направлением для путешествий. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

По словам эксперта, лучшее время для посещения страны — весна и осень.

«Чтобы купаться, конечно, можно и поближе к лету, но в Мертвом море купаться можно практически круглогодично», — подчеркнул специалист.

Как пояснил Барзыкин, в Иордании хорошая экскурсионная программа и разнообразные SPA-процедуры. Гастрономия в стране безопасная и разнообразная, а цены на отдых достаточно умеренные.