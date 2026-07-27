Топ-менеджера московской компании уволили за разглашение тайны через DeepSeek

В Москве топ-менеджера инженерной компании уволили за разглашение коммерческой тайны, в том числе через китайскую нейросеть DeepSeek. Столичный суд признал решение законным, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Женщина проработала на должности директора по продажам менее полугода с окладом более 800 тысяч рублей. Она требовала отменить приказ об увольнении и получить «золотой парашют» — выплату в размере пяти миллионов рублей. Однако компания иск не признала.

Работодатель заявил, что сотрудница пересылала служебные документы с корпоративной почты на личную и загружала файлы из внутреннего защищенного ресурса в DeepSeek. Суд указал, что у женщины не было производственной необходимости в этих действиях. Кроме того, после разглашения тайны один из контрагентов перестал выходить на связь.

Суд отклонил требования истицы. На прошлой неделе переписки пользователей DeepSeek, в том числе глубоко личного характера, оказались в открытом доступе.