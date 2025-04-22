Топ книг в домашних библиотеках россиян возглавил роман «Война и мир‎»

Чаще всего россияне в домашних библиотеках хранят произведения Льва Толстого и Федора Достоевского. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на опрос платформы «Дзен» и издательства «АСТ-Азбука», в нем приняли участие 1295 человек из разных регионов страны.

Более половины опрошенных (55%) признались, что унаследовали книги от родителей, 25% самостоятельно формировали домашнюю библиотеку, а 20% — получили в подарок.

Кроме того, 49% ответили, что предпочитают хранить дома классическую литературу, 26% отдают дань энциклопедиям, 13% — биографиям известных людей, 9% — научным изданиям и учебникам.

Среди классических авторов на полках у россиян чаще всего стоят «Война и мир» и «Анна Каренина» Льва Толстого, «Братья Карамазовы» Федора Достоевского, а на третьем месте — Михаил Шолохов, Александр Пушкин и Михаил Булгаков.

Ранее ВЦИОМ сообщал, что россияне стали чаще читать художественную литературу.