ВЦИОМ: россияне стали чаще читать художественную литературу

Россияне все чаще отказываются от чтения новостей и делают выбор в пользу художественной литературы. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

В частности, 87% опрошенных рассказали, что за последнюю неделю что-то читали, поэтому именно этот метод получения информации и новых знаний остается самым популярным.

При этом 40% респондентов признались, что читают художественную литературу. Чуть меньше, 37%, отдают предпочтения социальным сетям и каналам в мессенджерах. Еще 34% читают научно-популярную или профессиональную литературу.

Наконец, 29% опрошенных получают информацию из СМИ, а 22% — из статей и блогов в Сети.