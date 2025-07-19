«Тонкие натуры». В РПЦ обвинили женщин в 80% разводов в России

В России в большинстве разводов инициаторами являются женщины. Об этом заявил протоиерей Геннадий Шкиль, его слова привел Telegram-канал «Говорит Москва» .

Причиной распада, указал священник, часто становятся особенности женской натуры — в 80% случаев расторжения брака.

«Сейчас женятся по страсти: там любви нет. Любовь приходит потом — или не приходит. К сожалению, в большинстве случаев не приходит, 70% разводов — катастрофа. При этом 80% виновников — женщины. Они подают на развод, не мужчины», — сказал протоирей.

Шкиль добавил, что отсутствие так называемой химии между супругами лежит в основе большинства разводов.

Глава Минюста Константин Чуйченко заявлял, что России необходимо ввести обязательное участие переговорщика при разводах, который сможет «вправить супругам мозги» и сохранить семью.