Токаев поддержал открытие филиалов «Сириуса» в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что поддерживает открытие филиалов школы «Сириус» в Астане и Алма-Ате. Об этом сообщил ТАСС .

Токаев выразил надежду, что такие школы могут появиться в других городах страны.

«Сириус» — это образовательный центр поддержки и сопровождения одаренных. Он находится на одноименной федеральной территории близ города Сочи, на побережье Черного моря. В центре преподают ведущие специалисты в разных областях, в старшие классы проводится конкурсный отбор.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что международная школа «Казахстан — Сириус» и центр по работе с талантами детей и молодежи откроются в Алма-Ате в 2029 году. Также достигли договоренности о создании второго такого же комплекса в столице республики.