Токаев назвал инициативы Путина на саммите ЕАЭС полезными для союза

Инициативы, которые высказал президент России Владимир Путин, внесут существенный вклад в укрепление сотрудничества, заявил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который председательствует в Евразийском экономическом союзе в 2026 году. Об этом сообщил ТАСС .

Казахстанский лидер поблагодарил Путина за содержательное выступление.

«Нет сомнений в том, что высказанные вами предложения внесут существенный вклад в укрепление нашего сотрудничества и развитие интеграции», — отметил он Токаев.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе проходит в Астане. На нем присутствуют делегации из стран-участниц, а также из государств-наблюдателей — Узбекистана, Кубы и Ирана.

Ранее Путин заявил, что ЕАЭС открыт для сотрудничества с конструктивно настроенными партнерами.