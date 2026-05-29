Токаев назвал инициативы Путина на саммите ЕАЭС полезными для союза
Инициативы, которые высказал президент России Владимир Путин, внесут существенный вклад в укрепление сотрудничества, заявил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который председательствует в Евразийском экономическом союзе в 2026 году. Об этом сообщил ТАСС.
Казахстанский лидер поблагодарил Путина за содержательное выступление.
«Нет сомнений в том, что высказанные вами предложения внесут существенный вклад в укрепление нашего сотрудничества и развитие интеграции», — отметил он Токаев.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе проходит в Астане. На нем присутствуют делегации из стран-участниц, а также из государств-наблюдателей — Узбекистана, Кубы и Ирана.
Ранее Путин заявил, что ЕАЭС открыт для сотрудничества с конструктивно настроенными партнерами.