Путин заявил, что ЕАЭС открыт для сотрудничества

Евразийский экономический союз открыт для сотрудничества с конструктивно настроенными партнерами, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер напомнил, что интеграционная деятельность ЕАЭС привлекает мировое внимание.

«Заинтересованность в развитии связей с „пятеркой“ проявляют многие иностранные государства и крупные региональные структуры, такие как Содружество Независимых Государств, Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии», — отметил он.

Президент заверил, что союз открыт к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству, и круг партнеров постоянно расширяется. Так, в 2025 году ЕАЭС заключил торговые соглашения с Монголией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Индонезией, идут переговоры с Индией.

Ранее Путин заявил, что углубление союзнических отношений со странами ЕАЭС — безусловный приоритет для России.