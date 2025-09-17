Токаев наградил патриарха Кирилла орденом «Алтын Кыран»

В Астане президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу орден «Алтын Кыран» («Золотой орел»). Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского президента.

Токаев высоко оценил роль патриарха Кирилла в укреплении духовных связей между нашими народами.

«Я хотел бы прежде всего выразить Вам искреннюю признательность за решение быть здесь вместе с нами в дни проведения Съезда [лидеров мировых и традиционных религий]. <…> Мы с искренним уважением относимся к Вам. Вы знаете, что Казахстан и Россия являются стратегическими партнерами, союзниками», — отметил президент Казахстана.

Патриарх Кирилл прибыл в Астану на VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Он поблагодарил Токаева за радушный прием и подчеркнул, что миссия Русской православной церкви всегда была направлена на укрепление мира и взаимопонимания между людьми.

