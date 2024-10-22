Тюменка Климентьева открыла студию для пожилых актрис «Мари Ванна»

Женщина на протяжении 40 лет трудилась в качестве программиста. А потом решила осуществить мечту всей своей жизни и организовать свой собственный театр, в котором будут играть пожилые люди.

Сейчас среди участников студии уже 16 человек, при этом смой старшей из них — 75 лет. Мужчин в «Мари Ванна» тоже принимают, но они, по словам основательницы, не слишком мотивированы и редко остаются надолго.

Многие актрисы в возрасте признаются, что театр стал для них смыслом жизни. Здесь они находят способ реализовывать себя и общаться с единомышленниками. Кроме того, им удается серьезнее погружаться в искусство и становиться более раскрепощенными и уверенными в себе.