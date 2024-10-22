Тюменка Климентьева открыла студию для пожилых актрис «Мари Ванна»
Любовь Климентьева из Тюмени открыла собственную студию для пожилых актрис «Мари Ванна». Об этом сообщил сайт «Страсти».
Женщина на протяжении 40 лет трудилась в качестве программиста. А потом решила осуществить мечту всей своей жизни и организовать свой собственный театр, в котором будут играть пожилые люди.
Сейчас среди участников студии уже 16 человек, при этом смой старшей из них — 75 лет. Мужчин в «Мари Ванна» тоже принимают, но они, по словам основательницы, не слишком мотивированы и редко остаются надолго.
Многие актрисы в возрасте признаются, что театр стал для них смыслом жизни. Здесь они находят способ реализовывать себя и общаться с единомышленниками. Кроме того, им удается серьезнее погружаться в искусство и становиться более раскрепощенными и уверенными в себе.