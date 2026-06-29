Тюмень затопило из-за мощного ливня второй раз за месяц

В Тюмени из-за сильного ливня затопило часть улиц. Очевидцы поделились с 360.ru кадрами из разных районов города.

Дождь начал лить еще ночью 29 июня и не прекращался весь день, сообщил один из горожан. Многие улицы затопило, где-то воды — по щиколотку, а где-то — и по колено взрослому человеку.

На присланных кадрах водитель «Жигулей», провалившихся одним колесом в яму, влез на капот, в салоне стоит вода. Машины с большим трудом движутся по дорогам. Некоторые не смогли противостоять стихии и заглохли.

Гидрометцентр Тюмени объявил штормовое предупреждение. Дождь продолжит идти и ночью, местами возможны сильный ветер с порывами 25 метров в секунду и более, крупный град, гроза.

Предыдущий потоп произошел в городе 10 июня. Тогда сильный дождь также привел к затоплению улиц и проблемам для автомобилистов.