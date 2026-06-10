Тюмень накрыла мощная буря и ливень, улицы оказались под водой

Затопленными оказались улицы в южной части Тюмени. Машины передвигались по дорогам с большим трудом, некоторые заглохли и остались стоять в потоке. Людям пришлось передвигаться практически вплавь.

По данным синоптиков, порывы ветра могли достигать ураганных 25 метров в секунду.

Местные жители также сообщили, что молния ударила в многоэтажный дом, в одной из квартир выбило окна.

Ранее в Керчи местные жители сняли смерч: воронка поднимается в небо, а потом рассеивается. На город обрушился сильный ливень и град. Синоптики предупредили, что плохая погода задержится в регионе на несколько дней.