Тюмень накрыла мощная буря и ливень, улицы оказались под водой
Мощная буря накрыла Тюмень, из-за ливня городские улицы оказались под водой. Очевидец поделилился с 360.ru кадрами разгула стихии.
Затопленными оказались улицы в южной части Тюмени. Машины передвигались по дорогам с большим трудом, некоторые заглохли и остались стоять в потоке. Людям пришлось передвигаться практически вплавь.
По данным синоптиков, порывы ветра могли достигать ураганных 25 метров в секунду.
Местные жители также сообщили, что молния ударила в многоэтажный дом, в одной из квартир выбило окна.
Ранее в Керчи местные жители сняли смерч: воронка поднимается в небо, а потом рассеивается. На город обрушился сильный ливень и град. Синоптики предупредили, что плохая погода задержится в регионе на несколько дней.