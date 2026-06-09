На Керчь обрушился смерч с ливнем и градом

Обрушившийся на Керчь смерч попал на видео. Кадры опубликовал телеграм-канал «Mash на волне» .

«Смерч прошелся по Керчи на пару с ливнем и градом. МЧС предупреждает — на полуострове в ближайшие дни будет плохая погода», — отметили в сообщении.

На опубликованных кадрах в небо поднимается большая воронка, которая спустя некоторое время рассеивается.

Ранее появилась информация, что со стороны Керчи на въезде на Крымский мост образовалась пробка, по данным на 15:00 скопилось 497 транспортных средств. Машины начали скапливаться перед пунктами ручного досмотра утром 5 июня.

Пробку в 550 автомобилей фиксировали также утром 6 июня. Утром 7 июня движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрывали.