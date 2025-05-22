Тишковец назвал чушью новости о невероятно жарком лете в 2025 году

Новости о якобы экстремально жарком лете — чушь. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале .

«Что касается горячего бреда о грядущем невероятно жарком лете. Это чушь! Летний сезон на Русской равнине в среднем ожидается на один-два градуса теплее нормы», — сказал он.

По словам метеоролога, летом будет небольшой дефицит осадков — 10-20%. При этом в целом в средней полосе России теплый сезон ожидается хорошим.

Также Тишковец заявил, что климатическое лето пришло в Москву сегодня, 22 мая. Температура воздуха в столице прогреется до +23 градусов, а в Подмосковье — до +24.

Ранее директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, в какой летний месяц в 2023 году максимально невыгодно уходить в отпуск. По ее словам — это июнь.