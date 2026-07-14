«Тихая охота» по графику: где и когда собирать грибы в этом году?

Грибник Тихомиров: за боровиками нужно ехать в Гусь-Хрустальный

Автор проекта «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров рассказал, где и когда собирать грибы в этом году. Своими наблюдениями он поделился с информационной службой «Вести» .

По словам эксперта, сезон идет по графику. Первая волна сетчатых белых уже прошла, сейчас начинают появляться еловые белые. Третья волна придется на границу августа и сентября — тогда пойдут сосновые боровики. Тихомиров советует ездить за ними во Владимирскую область, в район Гусь-Хрустального.

Прогноз по лисичкам эксперт дал осторожный.

«Не уверен, что повторится прошлогодний сезон, когда во Владимирской области, во многих районах такого количества лисичек я даже не помню: заходишь в лес — и мха, травы не видно, все желтое из-за лисичек. Лисички, я думаю, одни из самых лучших грибов», — заверил грибник.

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