Диетолог Русакова отметила, что в день оптимально съедать не больше 100–200 граммов грибов

С началом грибного сезона любители «тихой охоты» активно отправляются в леса. Однако важно помнить о правилах безопасного употребления грибов, рассказала диетолог Дарья Русакова в интервью «Ридусу» .

По словам эксперта, грибы содержат полисахарид хитин, который плохо переваривается в человеческом организме, что может вызвать неприятные ощущения. Высокое содержание клетчатки может привести к вздутию живота и коликам. Кроме того, употребление грибов может спровоцировать диарею или запор, а жареные грибы — обострение гастрита, панкреатита или синдрома раздраженного кишечника.

Русакова подчеркнула, что грибы богаты белком, который требует усиленной работы пищеварительной системы. В редких случаях грибы могут вызывать аллергические реакции. Лесные грибы также могут накапливать тяжелые металлы и пестициды.

Оптимальная порция грибов составляет 100–200 граммов, которые можно употреблять один-два раза в неделю. Важно правильно готовить грибы, соблюдая способы приготовления, подходящие для каждого вида. Сырые лесные грибы не рекомендуется употреблять. Если вы редко едите грибы, начните с небольшой порции, чтобы проверить реакцию организма.

Детям, беременным женщинам и пожилым людям лучше избегать лесных грибов и выбирать грибы из супермаркетов, которые выращиваются в экологически чистых условиях.

При появлении неблагоприятных симптомов при употреблении грибов рекомендуется пить больше жидкости. В случае тяжелых болей, диареи или лихорадки следует немедленно обратиться к врачу.