Ticketland: 74% россиян заявили, что никогда не купят билет на концерты ИИ-артистов

Опрос сервиса Ticketland показал скепсис россиян к виртуальным шоу. Так, 97% респондентов уверены: технологии не заменят живой звук, а 98% считают, что билеты на ИИ-концерты должны быть дешевле.

Большинство (74%) заявили, что не купят билет на такое мероприятие. Главные барьеры — ощущение «неживого» (38%), неэтичность (30%) и высокая цена (16%). Еще 54% опрошенных отметили, что формат неинтересен в принципе.

Исключения: участие реальных музыкантов (29%) или низкая цена (16%). Популярность пророчат гибридным шоу (32%), где ИИ лишь дополняет живых артистов. Успешные примеры — «Высоцкий. Высота» и ABBA Voyage, где технология стала частью уникального шоу, а не его заменой.