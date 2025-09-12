Тестировщиков назвали самыми высокооплачиваемыми специалистами

Самыми оплачиваемыми офисными специалистами в России летом 2025 года оказались тестировщики. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным исследования «Авито Работы», в среднем тестировщикам предлагали зарплату в 129 тысяч рублей в месяц. По сравнению с летом прошлого года им стали платить на 13% больше.

Вторую позицию в рейтинге заняли инженеры, средняя зарплата которых летом составила 105,5 тысячи рублей. На третьей строчке топа офисных работников разместились технологи. Компании предлагали им в среднем 97,2 тысячи в месяц.

Самые большие зарплаты отказались у соискателей в Ямало-Ненецком автономном округе, Москве и Сахалинской области.

Ранее эксперт Елена Провозен опровергла распространенный миф о том, что освоить IT-специальность могут только люди с математическим складом ума. Она обратила внимание на разнообразие профессий в этой сфере и подчеркнула, что знания программирования и технологий важнее сложных расчетов.