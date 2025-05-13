Эксперт Провозен: построить карьеру в IT-сфере можно без математического склада ума

Руководитель учебного отдела IT-колледжа MAXITET Елена Провозен в беседе с сайтом «Известия» развеяла миф о важности математических способностей для успешного старта карьеры в IT.

Специалист подчеркнула разнообразие профессий в отрасли, где знания программирования и технологий важнее сложных расчетов. Например, frontend-разработка требует владения HTML/CSS/Javascript, тестировщики ценятся за внимание к деталям, а UX/UI-дизайнеры делают ставку на творческую составляющую.

«Главное — не бояться пробовать. Если есть интерес к технологиям, усидчивость и готовность учиться, можно найти себя в IT независимо от отношения к математике», — отметила эксперт.

Провозен уверена, что карьера в IT доступна каждому, кто готов осваивать нужные навыки и развиваться.