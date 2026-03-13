Терявшая зрение за рулем москвичка нашла причину в парах вейпа

Резкое падение зрение за рулем напугало жительницу Москвы. Врачи, к которым она обращалась, только разводили руками, потому что никаких проблем с глазами у пациентки не находили. Автомобилистка сама случайно выяснила, что «слепнет» из-за паров вейпа, который она постоянно курила во время вождения, сообщил телеграм-канал Baza .

Москвичка пояснила, что проблемы со зрением у нее начались в январе и только за рулем авто. На улице и дома она все видела прекрасно. Обращение к профильным врачам, капли и гимнастики для глаз не помогали.

Муж москвички счел, что причина в нанесенном на стекле антидождевом покрытии. Во время его удаления женщина села на пассажирское сидение и поняла, что с этой стороны все видит. Она попросила супруга сесть за руль, и он тут же заявил, что «ослеп».

После этого пара внимательно изучила стекло и заметила тонкую пленку, которую оставили пары вейпа. Удалить ее удалось только при помощи химии. После этого случая москвичка отказалась от курения прибора, посчитав, что такая же пленка может сформироваться в легких.

О вредном влиянии вейпов на здоровье глаз в конце февраля заявила офтальмолог федеральной сети клиник 3Z Элина Санторо. Она пояснила, что аэрозоли, которые попадают в глаза, поражают роговицу и слизистую оболочку, что приводит к раздражении и сухости.