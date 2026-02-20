Офтальмолог Санторо отметила, что вейпинг может привести к синдрому сухого глаза

По ее словам, аэрозоли электронных сигарет контактируют с поверхностью глаза, включая роговицу и слизистую оболочку. Это может вызывать раздражение, сухость, жжение, зуд и ощущение песка в глазах. Также возможны покраснения, повышенное слезотечение, светобоязнь, затуманенность зрения, головные боли и утомляемость при чтении или работе за компьютером.

Системное использование вейпов может привести к развитию синдрома сухого глаза, при котором нарушается стабильность слезной пленки. У любителей электронных сигарет симптомы сухости выражены сильнее, чем у некурящих людей.

Кроме того, вейпинг может вызвать дисфункцию мейбомиевых желез, отвечающих за выработку липидного слоя слезной пленки. При нарушении их работы слеза испаряется быстрее, что ведет к ухудшению качественных показателей слезы.

«Поверхность глаза очень чувствительна к любым аэрозолям и раздражителям, и пар от электронных сигарет не исключение. У пользователей вейпов чаще появляются жалобы, типичные для синдрома сухого глаза», — сообщила Санторо.

Врач рекомендовала ограничить воздействие раздражителей и соблюдать гигиену век. При резкой боли, признаках ожога или внезапном ухудшении зрения после использования устройства необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.