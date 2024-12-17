Терапевт Лепилова: некачественная искусственная ель может вызвать аллергию и проблемы с репродуктивной системой

Искусственную елку лучше всего выбирать из пропилена и полиэтилена. Прежде чем приносить дерево в дом, его нужно проветрить, чтобы снизить уровень вредных летучих соединений и устранить неприятный пластиковый запах. Об этом рассказал врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова в беседе с сайтом «Известия».

Специалист отметила, что самыми вредными елками считаются изделия из поливинилхлорида (ПВХ). Он вызывает аллергию, а также негативно воздействует на дыхательную, эндокринную и репродуктивную системы. Зачастую при работе с ПВХ применяют свинец. Его частицы неблагоприятно воздействуют на иммунитет, подчеркнула Лепилова.

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