Терапевт Богомолова сообщила, что регулярное употребление фастфуда могут привести к заболеваниям печени

По словам специалиста, у людей с ожирением или сахарным диабетом, которые получают около 20% суточных калорий из фастфуда, «отмечается резкое повышение уровня жира в печени». У здоровых людей такой рацион тоже может вызвать накопление жира в клетках органа, что впоследствии способно привести к неалкогольной болезни печени.

Кроме того, опасность для здоровья печени представляют биологически активные добавки из-за отсутствия строгого контроля в их производстве и регистрации, как у лекарств. Некоторые из них могут вызвать острый гепатит, холестатическое повреждение печени или печеночную недостаточность. Негативное влияние на орган оказывает и алкоголь, даже если употреблять его в небольших количествах.