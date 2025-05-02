Теплая погода установится в Москве только к середине мая

Синоптик Тишковец: температура в Москве вернется в норму к середине мая

Москвичи и гости столицы смогут насладиться теплой погодой только с середины мая. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале .

«В норму температура воздуха [в Москве] вернется только в середине мая», — отметил он.

Кратковременное улучшение погоды также произойдет в это воскресенье: днем воздух прогреется до +15 — +20 градусов. По словам синоптика, уже в понедельник из-за холодного фронта в Москве пройдут ливни. Ночью ожидается +6 — +11, а днем — +10 — +15 градусов.

«Во вторник распогодится, ночная температура -1 — +4, в середине дня +9 — +14 градусов», — подчеркнул Тишковец.

Небольшие дожди продолжатся и 7 мая. В это день воздух прогреется до +10 — +15 градусов. Мощные ливни обрушатся на город 8 мая, в светлое время суток столбик ртутного столба не превысит отметку в +11 градусов, а ночью опустится до +1— +6.

Из-за непогоды энергетики в Подмосковье перешли на усиленный режим работы. Специалисты круглосуточно следят за работой всех объектов и находятся на связи с МЧС и местными властями.