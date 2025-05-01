Подмосковные энергетики перешли на усиленный режим работы в майские праздники

В майские праздники энергетики Подмосковья продолжат обеспечивать стабильную подачу электричества. Для этого они организовали круглосуточное дежурство. Специалисты будут следить за работой всех объектов, особенно тех, где проходят массовые мероприятия и работают социальные учреждения.

На случай аварий подготовили 374 ремонтные бригады, более трех тысяч единиц спецтехники и почти 300 передвижных дизельных генераторов. Энергетики находятся на постоянной связи с МЧС, местными властями и метеослужбами, внимательно следят за погодой в онлайн-режиме.

Жителям и гостям региона напоминают, в случае перебоев с электричеством или повреждений на энергообъектах, следует сообщить об этом по телефону горячей линии «Мособлэнерго»: 8 (495) 995-00-99.