Подмосковные энергетики перешли на усиленный режим работы в майские праздники

В майские праздники энергетики Подмосковья продолжат обеспечивать стабильную подачу электричества. Для этого они организовали круглосуточное дежурство. Специалисты будут следить за работой всех объектов, особенно тех, где проходят массовые мероприятия и работают социальные учреждения.
На случай аварий подготовили 374 ремонтные бригады, более трех тысяч единиц спецтехники и почти 300 передвижных дизельных генераторов. Энергетики находятся на постоянной связи с МЧС, местными властями и метеослужбами, внимательно следят за погодой в онлайн-режиме.
Жителям и гостям региона напоминают, в случае перебоев с электричеством или повреждений на энергообъектах, следует сообщить об этом по телефону горячей линии «Мособлэнерго»: 8 (495) 995-00-99.
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