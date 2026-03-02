Теплая погода продержится в Москве в первую неделю весны

Синоптик Леус: в Москве положительные дневные температуры будут до конца недели

Плюсовая температура продержится в Москве вплоть до конца недели, а средние показатели окажутся на 2–3 градуса выше климатической нормы. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале .

«До конца нынешней недели, за исключением воскресенья, в светлое время суток температура воздуха в столичном регионе по-прежнему будет оставаться в положительной части шкалы», — сказал синоптик.

По его словам, средние показатели температуры будут превышать обычные значения на 2–3 градуса, однако новых температурных рекордов ждать не стоит.

При этом ученый, специалист по гляциологии и криологии Земли Михаил Иванов ранее предупредил москвичей о новом снежном циклоне в марте. Он напомнил, как в столице в первые апрельские дни 2023 года выпало очень много снега. Снежный покров сохранялся тогда несколько дней.