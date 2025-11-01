«Теперь иметь парня стыдно?» Девушки перестали выкладывать фото с бойфрендами в соцсетях

Бойфренды вышли из моды. Сейчас в социальных сетях активно обсуждают статью британского Vogue с провокационным заголовком: «Теперь иметь парня стыдно?»

В ней говорится об изменении отношения к совместным фотографиям с бойфрендами в соцсетях. Раньше женская онлайн-идентичность часто строилась вокруг партнера. Сегодня же романтичные снимки вызывают волну осуждения.

Поэтому появился тренд на «скрытую» демонстрацию отношений. Например, даже свадебные ролики теперь монтируют так, чтобы жениха почти не было видно.

Автор статьи отмечает несколько причин этого изменения. Во-первых, женщины больше не хотят, чтобы их контент был сосредоточен вокруг партнера. Из 65 тысяч подписчиков многие признались, что избегают публикации совместных фотографий из-за суеверий, опасаясь сглаза. Другие же боятся расставания и не хотят, чтобы после разрыва совместные посты оставались в соцсетях.

Главный вывод: сценарий жизни меняется. Влюбляться и быть в отношениях — замечательно. Но и оставаться одной становится нормой и даже привлекательным выбором, который стремятся подчеркнуть в Сети.

