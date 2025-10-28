Психиатр Жесткова отметила, что союзы с большой разницей в возрасте могут напоминать отношения родителя и ребенка

Дочь певицы Глюк’оZы Лидия (Ray) встречается с мужчиной на 10 лет старше себя. Психиатр, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова в беседе с сайтом «Вечерняя Москва» прокомментировала ситуацию и рассказала о специфике таких отношений.

Специалист отметила, что разница в возрасте между партнерами не всегда является препятствием для гармоничных отношений. Если разница составляет 5–10 лет, у партнеров может быть схожий жизненный опыт и взгляды на жизнь, что способствует взаимопониманию.

Однако, если один из партнеров старше другого на 15–18 лет, отношения могут напоминать отношения родителя и ребенка. В такие союзы часто вступают люди, которые недополучили родительской любви, а взрослый партнер становится для них замещающей фигурой отца или матери.

Психиатр рекомендовала задавать себе вопрос: «Какую модель отношений я вижу с этим человеком?» — прежде чем вступать в отношения с партнером сильно старше или младше себя.