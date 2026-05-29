Москвичей предупредили о прохладной погоде в пятницу

Синоптик Позднякова: 29 мая в Москве температура не поднимется выше +13 градусов

В пятницу в Москве пройдут кратковременные дожди, столбики термометров поднимутся не выше +13 градусов. Об этом РИА «Новости» заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Она уточнила, что в городе прогнозируется облачная с прояснениями погода

«В течение всех суток местами будет приниматься кратковременный дождь <…> Сохранится плотный северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду», — подчеркнула специалист.

Минимальная температура в столице составит +4…+6 градусов, в области — +3…+8 градусов. Днем столбики термометров покажут в городе +11…+13 градусов, а в Подмосковье — +8…+13.

Позднякова добавила, что температура окажется ниже климатической нормы на семь градусов.

Ранее она сообщила, что температурный режим вернется к нормальным значениям в конце первой пятидневки июня. По ее словам, 31 мая прогнозируется днем +15…+17 градусов.