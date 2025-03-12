Тематический поезд к 80-летию Победы запустили в новосибирском метро

Тематический поезд, посвященный работе государственных структур в годы Великой Отечественной войны, запустили в метро Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В состав входят четыре вагона, каждый из которых посвящен своему ведомству — госбезопасности, органам внутренних дел, прокуратуре и пожарной службе.

В частности, в вагоне прокуратуры разместили портреты работников ведомства, в годы войны героически выполнявших свой долг. В областном золотом фонде находятся 153 ордена и медали, а всего в разные годы в надзорном ведомстве региона работали 73 участника и 20 ветеранов войны.