Тематический поезд к 80-летию Победы запустили в новосибирском метро

губернатор Новосибирской области Андрей Травников
Фото: губернатор Новосибирской области Андрей Травников

Тематический поезд, посвященный работе государственных структур в годы Великой Отечественной войны, запустили в метро Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В состав входят четыре вагона, каждый из которых посвящен своему ведомству — госбезопасности, органам внутренних дел, прокуратуре и пожарной службе.

В частности, в вагоне прокуратуры разместили портреты работников ведомства, в годы войны героически выполнявших свой долг. В областном золотом фонде находятся 153 ордена и медали, а всего в разные годы в надзорном ведомстве региона работали 73 участника и 20 ветеранов войны.

губернатор Новосибирской области Андрей Травников
Фото: губернатор Новосибирской области Андрей Травников
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губернатор Новосибирской области Андрей Травников
Фото: губернатор Новосибирской области Андрей Травников
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губернатор Новосибирской области Андрей Травников
Фото: губернатор Новосибирской области Андрей Травников
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«Это важная составляющая работы по сохранению нашей общей памяти, передачи исторического наследия сегодняшним и будущим поколениям», — написал в Telegram-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он поблагодарил представителей МВД, ФСБ, МЧС и прокуратуры за готовность поучаствовать в акции и поделиться материалами.

Торжественная церемония состоялась на станции метро «Площадь Гарина-Михайловского». Пресс-служба надзорного ведомства опубликовала кадры.

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