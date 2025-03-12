Тематический поезд к 80-летию Победы запустили в новосибирском метро

Тематический поезд, посвященный работе государственных структур в годы Великой Отечественной войны, запустили в метро Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В состав входят четыре вагона, каждый из которых посвящен своему ведомству — госбезопасности, органам внутренних дел, прокуратуре и пожарной службе.
В частности, в вагоне прокуратуры разместили портреты работников ведомства, в годы войны героически выполнявших свой долг. В областном золотом фонде находятся 153 ордена и медали, а всего в разные годы в надзорном ведомстве региона работали 73 участника и 20 ветеранов войны.
«Это важная составляющая работы по сохранению нашей общей памяти, передачи исторического наследия сегодняшним и будущим поколениям», — написал в Telegram-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Он поблагодарил представителей МВД, ФСБ, МЧС и прокуратуры за готовность поучаствовать в акции и поделиться материалами.
Торжественная церемония состоялась на станции метро «Площадь Гарина-Михайловского». Пресс-служба надзорного ведомства опубликовала кадры.
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