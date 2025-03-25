Телеведущий Константин Цивилев умер в 59 лет

Телеведущий Константин Цивилев скоропостижно скончался в Москве. Ему было 59 лет. О смерти журналиста сообщил Telegram-канал Shot.
По данным источника, причиной стала острая сердечная недостаточность.
Последние годы Цивилев страдал от болезней сердца и сахарного диабета. Накануне его обнаружили в собственной квартире на Пятницком шоссе в Москве. До 60-летия Цивилев не дожил чуть больше месяца.
Он работал ведущим и корреспондентом программы «Времечко» на канале НТВ. Цивилев написал сценарии к нескольким телепрограммам, выпустил более 50 документальных фильмов и работал на российских радиостанциях.
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