Телеканал «Санкт-Петербург»: обновить цвет старой гирлянды можно с помощью лака для ногтей

В преддверии Нового года важно создать дома праздничную атмосферу. Для этих целей хорошо подойдут гирлянды. О нюансах их применения рассказал телеканал «Санкт-Петербург» .

Как правило, гирлянду крепят на скотч, но он подходит не для всех поверхностей. Надежнее всего удержат украшения специальные клипсы.

Если гирлянда устарела и больше не радует вас своим цветом, его можно изменить с помощью лака для ногтей. Он имеет высокую устойчивость перед высокими температурами.

Размещение импровизированной елки из гирлянды на стене подойдет для небольших помещений или семей с домашними животными и маленькими детьми. Для начала нанесите карандашом очертания будущего дерева, а затем закрепите огоньки.