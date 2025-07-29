Телеканал Госфильмофонда представит уникальную коллекцию архивных киноматериалов

Госфильмофонд России при поддержке Министерства культуры создал первый в мире познавательно-развлекательный телеканал «Госфильмофонд. Машина времени». Он начал регулярное вещание в мае 2025 года.

Канал представляет зрителям бесценную коллекцию архивных киноматериалов, многие из которых ранее никогда не показывали широкой аудитории.

В сетку вещания канала входит документальная кинохроника, охватывающая длительный исторический период и рассказывающая об истории России и ее жителях.

Телеканал уже доступен на популярных цифровых платформах «Кинопоиск» и Wink, а в ближайшее время появится на МТС, Okko, Premiere и других сервисах.

Проект предлагает зрителям высококачественный контент в формате HD, который можно смотреть всей семьей. Потенциальная аудитория канала превышает 100 миллионов человек по всей стране.