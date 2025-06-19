Телеканал 360.ru подарил дизайнеру Артемию Лебедеву набор запахов ПМЭФ

Посетивший ПМЭФ-2025 в Санкт-Петербурге дизайнер и блогер Артемий Лебедев стал обладателем набора с запахами форума. Презент ему сделал телеканал 360.ru.

В специальной коробке Лебедеву подарили запахи форума, среди которых даже оказались ароматы основателя Telegram Павла Дурова и инвестиций.

В ответ Лебедев задал неожиданный шутливый вопрос — нет ли в наборе запахов легкодоступных женщин.

Главный редактор 360.ru Алексей Коваль также подарил журналистке Ксении Собчак аромат под названием «Улицы Подмосковья». Блогер поиронизировала, что запахов можно не бояться, потому что в Московской области весьма чисто, и отпустила колкую шутку в адрес московского района Бутово. Прислушавшись к аромату, Собчак осталась довольна и сравнила его с Chanel N°5.

Команда 360.ru выпустила к ПМЭФ-2025 набор ароматов. Всего в коллекции их пять.