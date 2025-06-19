Собчак оценила запах Подмосковья на ПМЭФ

«Мы разработали специальные ароматы для ПМЭФ, хотели бы вам подарить», — сказал Коваль.

Приняв подарок под названием «Улицы Подмосковья», Собчак улыбнулась и решила сразу открыть упаковку.

«Как пахнет Подмосковье? Кстати, в Подмосковье чистенько, поэтому можно не бояться. Все-таки это не запах Бутова», — поиронизировала журналистка.

Прислушавшись к аромату, Собчак осталась довольна.

«Кстати, неплохо! Практически Chanel N°5», — сказала она.

Набор ароматов к ПМЭФ-2025 команда 360.ru выпустила вместе с «Островом мечты». В коллекции их пять.