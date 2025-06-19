Собчак оценила запах Подмосковья на ПМЭФ
Главред телеканала 360.ru Коваль подарил Собчак аромат «Улицы Подмосковья»
Главный редактор телеканала 360.ru Алексей Коваль подарил Ксении Собчак аромат, разработанный для Петербургского международного экономического форума. Журналистка оценила презент.
«Мы разработали специальные ароматы для ПМЭФ, хотели бы вам подарить», — сказал Коваль.
Приняв подарок под названием «Улицы Подмосковья», Собчак улыбнулась и решила сразу открыть упаковку.
«Как пахнет Подмосковье? Кстати, в Подмосковье чистенько, поэтому можно не бояться. Все-таки это не запах Бутова», — поиронизировала журналистка.
Прислушавшись к аромату, Собчак осталась довольна.
«Кстати, неплохо! Практически Chanel N°5», — сказала она.
Набор ароматов к ПМЭФ-2025 команда 360.ru выпустила вместе с «Островом мечты». В коллекции их пять.