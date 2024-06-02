Телеканал «360» провел благотворительную акцию «Цирк детям»

Фото: Александра Фитисова
Фото: Фото: Александра Фитисова

День защиты детей с размахом отметили на Цветном бульваре в Москве. Юных жителей и гостей столицы, а также их родителей радовали и развлекали ростовые куклы, зрителям показали танцевальное шоу и цирковое представление. Праздник устроил телеканал «360» в рамках благотворительной акции «Цирк детям».

Торжество для детей участников спецоперации команда телеканала «360» проводит уже второй год подряд — в этот раз в Цирке Никулина.

«Цирк — то самое место, где можно детей поощрить и приобщить к искусству, которое вырабатывает замечательные качества», — отметил эквилибрист Алихан Алиханов.

Фото: Александра Фитисова
Фото: Фото: Александра Фитисова
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Фото: Александра Фитисова
Фото: Фото: Александра Фитисова
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Фото: Александра Фитисова
Фото: Фото: Александра Фитисова
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Фото: Александра Фитисова
Фото: Фото: Александра Фитисова
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Фото: Александра Фитисова
Фото: Фото: Александра Фитисова
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Фото: Александра Фитисова
Фото: Фото: Александра Фитисова
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Фото: Александра Фитисова
Фото: Фото: Александра Фитисова
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Фото: Александра Фитисова
Фото: Фото: Александра Фитисова
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Фото: Александра Фитисова
Фото: Фото: Александра Фитисова
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Фото: Александра Фитисова
Фото: Фото: Александра Фитисова
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Праздник детства

Посмотреть шоу пришли много ребят, они наслаждались танцами, песнями и ярким выступлениями. Некоторые увидели цирковое представление впервые и пришли в восторг.

«Настроение отличное и, надеюсь, продлится целый день», — рассказал один из зрителей.

Дню защиты детей уже более 100 лет, его отмечают в 30 странах мира, Россия — не исключение. Но важно понимать, что он учрежден не только для веселья, а чтобы напомнить взрослым, как важно беречь подрастающее поколение.

Фото: Александра Фитисова
Фото: Фото: Александра Фитисова
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Фото: Александра Фитисова
Фото: Фото: Александра Фитисова
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Фото: Александра Фитисова
Фото: Фото: Александра Фитисова
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Фото: Александра Фитисова
Фото: Фото: Александра Фитисова
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Фото: Александра Фитисова
Фото: Фото: Александра Фитисова
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Фото: Александра Фитисова
Фото: Фото: Александра Фитисова
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Фото: Александра Фитисова
Фото: Фото: Александра Фитисова
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Фото: Александра Фитисова
Фото: Фото: Александра Фитисова
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Фото: Александра Фитисова
Фото: Фото: Александра Фитисова
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Фото: Александра Фитисова
Фото: Фото: Александра Фитисова
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Фото: Александра Фитисова
Фото: Фото: Александра Фитисова
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Фото: Александра Фитисова
Фото: Фото: Александра Фитисова
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Улыбка — лучшая награда

Объединить усилия по поддержке детей очень важно, подчеркнула уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«И в этот раз мы решили, что сюда — на площадку самого знаменитого цирка Никулина — приедут наши семьи [участников] СВО. Нам очень хотелось подарить праздник детям и родителям», — поделилась она.

Программа акции была насыщенной: танцевальный шоу-балет, выступления детей из Академии Игоря Крутого. А после — невероятные акробатические номера под куполом цирка. Лучшей наградой для нас стали улыбки и сияющие глаза детей.

В прошлом году телеканал «360» организовал благотворительный круиз для детей Подмосковья и Донецкой Народной Республики. Ребята прокатились на одном из самых красивых кораблей по Москве-реке. Мероприятие поддержали хор Академии Игоря Крутого, исполнители Бурито и Амирчик.

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