Telegram задолжал в России по штрафам более 23 млн рублей

У мессенджера Telegram имеется большая задолженность по штрафам. Административные взыскания назначили российские суды за правонарушения, сообщил ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

«Telegram Messenger Inc. имеет непогашенную задолженность по штрафам, решения о которых были приняты судами РФ. Сумма — 23 470 000 рублей», — уточнили в материалах.

Всего в отношении мессенджера открыли 12 исполнительных производств с января 2023 по июль 2025 года. Дела по трем исполнительным производствам на сумму 15 миллионов рублей недавно прекратили.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров отреагировал на сообщения о якобы готовящемся открытии представительства мессенджера в России.