Telegram задолжал в России по штрафам более 23 млн рублей
У мессенджера Telegram имеется большая задолженность по штрафам. Административные взыскания назначили российские суды за правонарушения, сообщил ТАСС со ссылкой на судебные материалы.
«Telegram Messenger Inc. имеет непогашенную задолженность по штрафам, решения о которых были приняты судами РФ. Сумма — 23 470 000 рублей», — уточнили в материалах.
Всего в отношении мессенджера открыли 12 исполнительных производств с января 2023 по июль 2025 года. Дела по трем исполнительным производствам на сумму 15 миллионов рублей недавно прекратили.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров отреагировал на сообщения о якобы готовящемся открытии представительства мессенджера в России.
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Telegram задолжал в России по штрафам более 23 млн рублей
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