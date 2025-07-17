Дуров прокомментировал новость об открытии офиса Telegram в России

Основатель Telegram Павел Дуров отреагировал на сообщения о якобы готовящемся открытии представительства мессенджера в России. Комментарий появился в аккаунте предпринимателя.

Дуров ответил сообщением «100%» на свой старый пост, посвященный фейковой информации об уходе Telegram из России.

«Возможно, что мы имеем дело не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредитации Telegram», — написал он.

Ранее в реестре Роскомнадзора появилась запись о том, что Telegram собирается создать филиал или открыть представительство в России по закону «о приземлении».

Эту информацию опровергли в Telegram-канале бывшего пресс-секретаря Дурова Георгия Лобушкина. В сообщении указали, что подобных планов нет и быть не может по многим причинам.