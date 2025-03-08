Telegram заблокировали в Дагестане и Чечне

«Решение о блокировке Telegram в двух регионах СКФО — в Чечне и Дагестане — принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов. Его часто используют недруги, пример этому — беспорядки в аэропорту Махачкалы», — сказал он.

Возможно, в будущем Telegram разблокирую.

В некоторых регионах Северного Кавказа с 2024 года наблюдаются проблемы в работе мессенджера Telegram. Министр энергетики России Игорь Гамзатов посоветовал пользователям обратить внимание на альтернативные платформы для общения, такие как «ВКонтакте».

Ранее кибермошенники начали использовать новую схему для обмана пользователей Telegram. Они стали распространять замаскированные видеофайлы, чтобы обманом заставить пользователей загрузить вредоносное ПО или раскрыть свои IP-адреса. С помощью нового вируса аферисты могут воровать аккаунты и личные данные с устройств.