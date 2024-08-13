Telegram оштрафовали за отказ удалить запрещенную информацию

Суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей после неудаления запрещенной информации

Фото: РИА «Новости»

Административный штраф в размере четырех миллионов рублей выписали в 422-м судебном участке Таганского района Москвы администрации мессенджера Telegram за неудаление запрещенной в России информации. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщило РИА «Новости».

В ведомстве пояснили, что протокол составили на основании запроса Роскомнадзора, который выступил с требованием удалить информацию, запрещенную к распространению.

«Telegram Messenger Inc. признали виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере четырех миллионов рублей», — отметили в пресс-службе.

В начале августа Роскомнадзор заявил, что за первое полугодие общая сумма административных штрафов к владельцам TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram составила 7,7 миллиона рублей. В ведомстве пояснили, что площадки отказались выполнять обязанности по мониторингу контента, а также размещать сведения, предусмотренные законом.

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