Суд оштрафовал Google на 3,8 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию
На 3,8 млн рублей оштрафовали Google за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Таганский суд Москвы.
Долг компании перед Россией составляет два ундециллиона. Он растет с каждым днем из-за просрочек по оплате. Возвращение Google на рынок возможно только при исполнении решения суда.
В отношении Google LLC в России открыли 63 исполнительных производства. Компания накопила штрафы за нарушение местного законодательства, долги по исполнительным сборам и имущественным взысканиям. Первый крупный штраф Google получила в 2018 году за отказ подключиться к госсистеме сайтов, запрещенных в России.